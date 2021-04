Fabiana Goyeneche: "La LUC no ha sido realmente discutida, es importante hacer un referéndum"

La Directora de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo visitó el programa Nueva Normalidad donde se refirió a la junta de firmas en contra de la Ley de Urgente Consideración, entre otros temas.

Consultada sobre las consecuencias que viene dejando el COVID-19 en nuestro país, Goyeneche dijo: "hay muchos derechos que se vieron golpeados por la pandemia. No solo es un problema del covid, esta pandemia deja muchas desigualdades a la vista".

"A mi me preocupa la desigualdad. Uno puede ejercer la libertad cuando tengo elementos para hacerlo. Cuando no hay derechos básicos garantizados es muy dificil. No hay libertas cuando tenés que elegir entre la salud o conseguir pan. Cada día que pasa se notan más las desigualdades. Hay personas a las que les es más facil transitar por la pandemia" agregó.

Con respecto a la reunión entre el Presidente Luis Lacalle Pou y los intendentes que se originó en la tarde del martes, aseguró: "fue una buena señal. La reunión del Presidente con los dos Intendentes Frenteamplistas es un buen comienzo para estos tiempos de crisis. Ojalá hubieses llegado antes".

"Admiro la pedagogía con que los integrantes del GACH han tenido para comunicar. Hacen un gran esfuerzo. El gobierno muchas veces no los ha escuchado a tiempo" añadió.

Consultada sobre la Ley de Urgente Consideración, Goyeneche dijo: "la gente tiene que tener presente que hay que discutir la LUC. No ha sido realmente discutida. Hay muchas dudas. Se habló muy poco. Es una ley muy extensa y se aprovó arrancando la pandemia de manera muy expresa".

"Si le preguntas a la gente solo tiene los titulares. Es muy importante firmar para hacer un referéndum. Estamos en un momento dificil para evaluar cuales son los resultados de la seguridad. Es un momento raro. El delito bajó en todos los paises del mundo por la pandemia. Hay muchos puntos de la LUC no son buenas. Cuestiones de portación de armar y la legítima defensa, por ejemplo. A nosotros nos parece bien la legítima defensa pero como era hasta antes de la LUC" culminó.