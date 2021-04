Cristian Rodríguez: "Rechacé mucha plata para quedarme en Peñarol"

El ex capitán mirasol estuvo este lunes en el programa Nueva Normalidad y se refirió a su salida del equipo carbonero y el momento donde pudo irse a Brasil pero eligió quedarse en Uruguay.

Previo a ser presentado como nuevo futbolista de Plaza Colonia, "El Cebolla" habló en extenso este lunes por la noche sobre su salida de Peñarol, la decisión de jugar en el equipo coloniense y su carrera.

En cuanto a la decisión de permanecer en su Colonia natal, el futbolista dijo: "me tomé un tiempito para pensar, tuve muchas propuestas. Fénix y Maldonado estaban interesados, pero opté por quedarme en mis pagos". Asegurando además que la elección fue en busca de "tranquilidad y divertirme".

Consultado sobre su salida de Peñarol, aseguró: "me dolió la salida porque no me pude despedir del público y por no haber salido campeón. Yo tenía que respetar las decisiones del club y ellos no quisieron contar más conmigo. No queda mas que aceptarlo".

"No hubo misterio, pero si hubiésemos salido campeones hubiesen renovado a los jugadores. Con mi familia amamos al club. Soy hincha desde chiquito. Me ofrecieron quedarme en Peñarol pero en otra posición, cumpliendo otra función, les agradecí pero les dije que yo me iba a retirar cuando yo quisiera, todos pueden opinar pero a un jugador de fútbol no lo puede retirar nadie" agregó.

Con respecto a la negociación sobre su salida y la posibilidad de haberse ido antes, aseguró: "me iba a quedar a rendimiento, pero no se pudo concretar. Yo rechacé mucha plata para quedarme en Peñarol, Brasil sonó. No me arrepiento para nada. Mi palabra vale mucho y yo dije que no me iba a ir".

En cuanto a su carrera, aseguró haber sido "un orgullo" haber jugado "en los mejores equipos del mundo. Me ha tocado ganar UEFA, finales nacionales, una Copa América".

Acerca de lo peor en su carrera, fue claro: "fueron cuando me fui de Peñarol a PSG, no me fui como quería. Cuando me perdí el mundial 2010 y cuando estuve en Independiente por las lesiones, esas fueron las peores".

Precisamente sobre las lesiones, dijo: "cuando me lesionaba seguido dudé en seguir jugando. Me gusta ganar hasta la bolita y fuera de la cancha era duro. Hasta me daba vergüenza".

Foto: Fútbol.Uy