Alvaro García: "No estuve de acuerdo con los dichos de Miranda, ni con los del presidente sobre el Frente Amplio"

El contador Alvaro García habló sobre la interpelación a la ministra Azucena Arbeleche, la relación del Frente Amplio con el gobierno y el manejo de la pandemia.

"Estoy de acuerdo con el llamado a sala a Arbeleche. Creo que el tema de Isaac Alfie tiene la importancia suficiente para aclarar una serie de puntos que no han quedado claros", manifestó.

En cuanto a la realidad del país y la pandemía, García calificó la situación como "gravísima". "Ya hemos asumido una determinada cantidad de muertes por día. Parece que lo estamos normalizando y dándolo como aceptado. Hay que recurrir a los mecanismos para reducir esas cifras".

"Aquí no se trata de estar tirando piedras y aprovechando una situación indeseable para ningún gobierno. Pero tampoco se trata de no opinar. Hay muchas cosas con las que estamos de acuerdo y van de punta contra lo que es nuestra concepción", expresó.

"No me gustó la expresión de Javier Miranda (sobre política barata del gobierno). Me parece que las formas hacen al tema. Pero también me parece que el presidente tiene que respetar su investidura y se equivocó cuando dijo que no sabía qué era el Frente Amplio", enfatizó.

Acerca de a las políticas económicas llevadas adelante por el gobierno, el ex director de la OPP indicó que sumando lo que ha sido el incremento en 2020 del refuerzo de las asignaciones familiares, de la tarjeta Uruguay Social y del cupón canasta, los aumentos llegan a 18 pesos por día persona. "Allí hay una acción a tomar".

"Ante una crisis económica, la crisis social generada es del doble. Le va a salir carísimo al Uruguay recuperar la situación del país pre pandemia", dijo García.