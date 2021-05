Documento del GACH: Informe y recomendaciones para el Día de la Madre

El Grupo Asesor Científico Honorario presentó un informe con recomendaciones ante la llegada del día de la madre. Aquí el documento completo.

El Grupo Asesor Científico Honorario pide postergar los festejos por el día de la madre para cuando se vuelva a la normalidad y señala que ya "falta menos para salir de esta situación".

De hacerlo, el GACH recomienda celebrar el próximo domingo en el hogar, máxime cuando hay adultos mayores conviviendo en la familia. Este día suele ser el más concurrido del año a los restaurantes y lugares de comida, por lo que se sugiere evitar la concurrencia a esos lugares.

Ante la compra de regalos por el día de la madre, se pide hacerlo con antelación, si es posible en forma virtual o en lugares pequeños próximos al hogar, en la comunidad donde se reside.

A la hora de reunirse con un adulto mayor se debe considerar, por un lado, quienes están vacunados en el grupo familiar y en el hogar y si son convivientes o no.

Personas del mismo grupo familiar totalmente vacunadas se podrían reunir con el adulto mayor, si éste está también vacunado en forma completa.

El adulto mayor se debe considerar como población de riesgo por lo tanto no debería compartir una reunión familiar, ni debería ser visitado por adultos, jóvenes no vacunados o niños. Además, el adulto mayor vacunado no debería visitar casas de familiares donde existen personas no vacunadas.

Todos los adultos mayores vacunados o no, deberían usar mascarilla y mantener distanciamiento físico en lugares públicos concurridos.

Desde comienzos del marzo se lleva a buen ritmo en todo el país, la vacunación contra el covid-19 y los adultos mayores han recibido en su mayoría las dos dosis de la vacuna Pfizer y gran parte de los mayores de 70 años están al menos con una dosis de la vacuna.

A pesar de esto el porcentaje de la población general que ha recibido por lo menos la primera dosis y han transcurrido 15 días, es aún bajo.

Si bien el ritmo de vacunación es muy auspicioso, se está aún lejos de la inmunidad de rebaño. Al día de hoy el 33,4% de la población está vacunada con una sola dosis y 19.06% tiene las dos.

De la situación epidemiológica actual se destaca gran circulación comunitaria del virus y un muy elevado número de contagios y de fallecimientos diarios.

Todos estos puntos se conforma un escenario que da pocas certezas y requiere que la población de adultos mayores continúe con los cuidados que venía manteniendo a fin de evitar mayores contagios.

DOCUMENTO COMPLETO: