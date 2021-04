Maxi De La Cruz: "Lo que yo siento por mi viejo es admiración"

El comunicador uruguayo aseguró además en el programa Nueva Normalidad que nunca se propuso"competir con él ni él conmigo". Escuchá la entrevista.

El actor, humorista y comunicador uruguayo se hizo un repaso de su carrera en radio Sarandí 690, mencionando diferentes temas vinculados a sus orígenes, el pasado y el presente trabajando en nuestro país.

Con respecto a su etapa infantil y estudiantil, aseguró que era "insoportable, inquieto, rompe quinotos, pero nunca con maldad, siempre haciendo alguna payasada en la clase".

Recientemente recibió en Maldonado la primera dosis de la vacuna contra Covid-19, sobre esto dijo: "fue una experiencia perfecta, pensé que iba a estar esperando un rato largo cuando me senté a esperar, pero a los quince minutos estaba afuera. Había gente que se acercaba para sacarse fotos, como no voy a aceptar, obvio, incluso a los vacunadores les pedí el video mientras me vacunaba".

Hoy, De La Cruz conduce el programa televisivo "La Culpa Es De Colón" que se emite en Teledoce, con relación a esto, dijo: "se generó algo que a mi también me sorprendió, yo trabajé mucho en tele, pero como se metió el programa en la gente es asombroso. Hoy me saludan de muchas generaciones, nenes chicos, padres, abuelos, se genera un ida y vuelta que es difícil, si lo planeas es complicado, esto surgió muy natural, me encanta y me sorprende".

"Creo que falta el humor en la televisión uruguaya, me parece que este tipo de formato encaja bien porque es por todos lados completo, yo resumo todo en la respuesta de la gente, que la gente te agradezca que los hagas reír y se olviden un rato de todo, es grandioso" agregó.

Consultado sobre como ve el nivel de los contenidos televisivos a nivel nacional, dijo: "hoy lo veo bien, me gusta porque se está produciendo mucho, hay muy buenos programas con buen nivel de producción. Hay una competencia mucho más grande, a comparación con la tele de antes".

El actor y humorista uruguayo se refirió a la relación con su padre "Cacho" De La Cruz: "creo que fue algo muy natural, no fue nada pensado, nunca pensé en cambiarme el nombre o apellido, siempre fui muy natural y muy normal, ahí hay gran mérito de mi viejo, él nunca compitió conmigo ni yo con él, lo mío para con él es admiración".

En cuanto al estado de salud y como está en la actualidad, dijo: "el está bien, está tranquilo, siempre fue un tipo muy activo, le gusta tocar el trombón, escuchar música, siempre está haciendo eso o mirando algo copado de hace mil años en YouTube, me pasa videos viejos que son buenísimos".

"Con todo lo que pasa hoy en día en cuanto al encierro, ver a alguien tan activo te choca un poco, se preocupa mucho por los demás, más que preocuparse por él" agregó.

"Yo se lo dije hace un tiempo, 'cuando te des la segunda dosis te quiero sentado al lado mío en la culpa es de Colón' y medio que dudó, me decía 'no sé'" reconoció.

Foto: Teledoce