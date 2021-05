Jorge Contreras: "Atajé la pelota más difícil de mi vida"

El ex arquero de fútbol estuvo este martes en el programa Nueva Normalidad y se refirió a su lucha contra el cáncer, su infancia, las decisiones de su carrera y mucho más.

Jorge Contreras nació en Montevideo, se crió en el Cerro de Montevideo y vivió durante un tiempo dentro del Estadio Luis Tróccoli, donde durante su infancia ayudó a sus padres a vender pastelitos, cuidar autos y otras tareas.

Hoy, con 49 años, recordó esa etapa de su vida de la que no se arrepiente, e incluso trata de utilizarla para que sus hijos y nietos valoren lo que tienen, poniendo como ejemplo la "milanesa a la llanta", consultado sobre esto dijo "la milanesa a la llanta es la que encontrábamos en la volqueta, con un poco de yerba, y la golpeabamos contra la rueda del carro de caballo para poder comerla".

Contreras nunca pudo hacer una diferencia económica en el fútbol, debido a las malas decisiones que le hicieron tomar, reconociendo que se rodeó de personas que lo perjudicaron.

En el año 2016 fue diagnosticado con cáncer de colon, enfermedad que lo tuvo a maltraer durante un tiempo largo en el cual el sufrimiento era muy grande, tanto para él como para su familia, amigos y ambiente del mundo futbolístico.

"Cuando me enteré fue muy jodido. El de allá arriba me iluminó desde un principio. Yo me dejé estar mucho, pensé que era un principio de hemorroides, mis hermanos querían que vaya al médico, con el tiempo me empecé a sentir peor, cuando me dan la noticia no relacioné cáncer con tumor, cuando me lo dijeron se me nubló todo, se me vino el mundo abajo" dijo.

"En ese momento dije '¿qué hago?' fue un momento muy duro, pero no podía entregarme, tomé la decisión de pelearla, lucharla, y gracias a dios, mi familia y a la vida pude salir adelante" agregó.

Foto: Punto de Partida