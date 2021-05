Luis Carballo sobre la farándula uruguaya: "Creo que tiene un falso perfil bajo, a todos nos gusta el brillo y el glamour"

El conductor del programa Algo Contigo estuvo este martes de noche en el programa Nueva Normalidad y se refirió al nivel de la farándula uruguaya.

Este 2021 el programa Algo Contigo de Canal 4 cumple su primera década al aire en la pantalla chica, sobre esto, el conductor y líder periodístico del programa dijo: "parece mentira, pero son diez años ya. Hasta yo pensé que cuando arrancábamos no íbamos a durar una semana. El programa arrancó con un rumbo que no era este y no nos iba bien, de hecho nos iba mal, hasta que un día hicimos un volantazo y dijimos que teníamos que cambiar, cambiamos y a la gente le gustó, la primera gran primicia que tuvimos fue el insuceso con Zaira (Nara) y (Diego) Forlán, que no se casaron, este año se cumplen diez años de eso".

"Nunca me amanazaron, sí me han llamado para pedirme por favor cosas, tengo una sola demanda, fue ridículo todo porque fue algo infundado, no puedo nombrar a la persona porque hicimos un arreglo de que no nos podemos nombrar y hasta el día de hoy lo hemos respetado. No fue un mal trago la demanda, fue un mal trago la ridiculez de la demanda" agregó Carballo.

Sobre los dichos de Marcel Dasset en el programa Nueva Normalidad una semana atrás sobre Carballo, éste dijo: "yo no soy periodista, no estudié para serlo, de atrevido me considero periodista de espectáculos, me rodeo de gente que sí es. La televisión es entretenimiento, hay que divertir a la gente. Marcel tiene razón, yo no soy periodista, hago el trabajo de periodista".

En cuanto al premio Iris recibido años atrás, reconoció: "de alguna manera soy una persona muy sentimental, me aflojo mucho enseguida. Me emocioné muchísimo por muchas cosas, es un desahogo. Fue una posibilidad de enfrentarme a muchos medios y agradecer".

Sobre el nivel de la farándula uruguaya, fue contundente y dijo: "yo creo que es un falso perfil bajo. Creo que todos queremos ese glamour, ese brillo, reconocimiento y alfombra roja. En el fondo todos lo queremos, pasa que desde la boca para afuera todos decimos 'no esto es Uruguay', a mi me causa gracia cuando dicen eso, ¿que significa 'esto es Uruguay'? ¿somos mejores? ¿somos peores? Yo creo que hay gente que tiene un perfil importante".