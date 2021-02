Operación Océano: Fiscal afirma que hubo "una mano negra" tras aparición de pericia a celular

Este miércoles habrá una reunión para definir cómo se avanza; Darviña Viera entiende que no habrá nulidad del caso y dijo que responderá en caso de que las defensas de los acusados la soliciten.

La fiscal de Delitos Sexuales Darviña Viera dijo en Informativo Sarandí que la Fiscalía se sorprendió igual que la defensa por el hecho de que la nueva pericia a un celular de una de las víctimas no estuviera entre los materiales entregados por Interpol a los representantes legales de los acusados.

"Algunos de los abogados habían traído sus discos, que les habían copiado en Interpol. Abrimos dos discos y para sorpresa de todos, había una pericia de un celular que no estaba. En nuestro disco sí estaba, porque la vimos hace dos días, pero en los de los abogados no estaba . No sabemos por qué, qué pasó ahí, qué mano negra hubo", explicó Viera.

Delitos Informáticos de Interpol eran los encargados de entregar esa información, explicó la fiscal, y señaló que este miércoles una reunión y después definirá cómo continúa.

"No creo que haya nulidad, pero cuando la defensa lo presente contestaremos", afirmó la fiscal Viera.

Por otra parte, señaló que la Fiscalía y los abogados de las víctimas apelaron la decisión de dejar en libertad al único imputado que cumplía prisión preventiva. "Entendemos que hay peligro de fuga", dijo.

En Informativo Sarandí hablamos también sobre con el abogado Alejandro Balbi, que representa a cinco de los acusados, y aseguró que en este caso "la balanza en la Operación Océano está desbalanceada desde el principio, con la bendita ley de género, hablando de gente desvalida".