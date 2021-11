Abogado defensor de víctimas de la Operación Océano: "No nos cambia nada la salida de Darviña Viera"

El Dr. Juan Raul Williman, defensor de 12 de las victimas, dijo que para los abogados el cambio de fiscal "es muy común" y que lo esperaba por un tema estratégico, ya que contaba con la información de que Viera tenía planeado jubilarse.

"No nos cambia nada la salida de la fiscal Darviña Viera. Nosotros tenemos un contacto permanente con la unidad de victimas y testigos de la fiscalía. Tengo el mejor concepto de Darviña, pero para nosotros el cambio de fiscal es algo muy común. Me sorprendió capaz el momento, pero esperaba el cambio, por un tema estratégico. Yo sabía que ella tenía la intención de jubilarse y me imaginaba este cambio. Desconocía los inconvenientes de salud", dijo en Informativo Sarandí.

"El 4 de noviembre habrá una audiencia donde se pedirá una prórroga porque aún faltan declaraciones anticipadas. La declaración de la víctima principal no culminó y eso requiere volver a retomarlo. Después si la fiscalía entiende que tiene todas las evidencias va a atener que cerrar la investigación, para posteriormente seguir el proceso y llevar a juicio", expresó.

Williman dijo que es difícil concluir que los más vulnerables tengan las mismas posibilidades "que los más pudientes". "Por ejemplo, a la hora de pagar alguna pericia. Pero el sistema con todas sus carencia, en general, pone a las partes en pie de igualdad y ante un juez imparcial. Entiendo que en definitiva el sistema se va a encargar de brindar igualdad y justicia".

"Yo no se si había tanta conciencia social sobre este tipo de delitos antes de la Operación Océano y toda la mediatización de esta causa. Todo el mundo ha prendido algunas antenas, que antes no tenía", indicó.

"Para algunas víctimas es duro declarar. No es agradable pasar por un juzgado y hablar de un tema tan íntimo. Hay que atender a la situación emocional puntual. Las victimas responden de manera diversa", contó el abogado.