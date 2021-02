Astori: Sendic fue factor de derrota del FA, pero “no se lo puede excomulgar”

El exministro de Economía nota al Frente Amplio “un poco desubicado” respecto a cómo hacer oposición, y dijo que los anuncios de Arbeleche “inducen a error”.

El exministro de Economía Danilo Astori dijo en Las Cosas en su Sitio que el exvicepresidente Raúl Sendic “le hizo mucho daño al Frente Amplio” y fue un factor en su derrota, pero que “no se lo puede excomulgar” ni “borrarlo del sistema político”.

Astori, que el sábado pasado participó de una actividad por Zoom en la que también intervino Sendic, dijo no tener “la menor duda” de que “la conducta ética” del exvicepresidente “jugó un papel muy negativo” para la fuerza política de izquierda, pero resaltó que “fue sancionado severamente” y que ya cumplió con la inhabilitación decretada por el Plenario del Frente Amplio.

“Seamos sinceros. Tenemos que reconocer que eso no solo no se puede prohibir, sino que también hay que darle oportunidad a quien se equivocó tan gravemente en su actuación pasada, que pueda tener la oportunidad de recorrer otros pasos y enmendar su conducta. No se puede excomulgar”, expresó Astori.

“Si decimos que Sendic le hizo mucho daño al Frente Amplio y lo hemos sancionado severamente, no podemos confundir con una sanción de por vida y borrarlo del sistema político, porque no correspondería. Al mismo tiempo, darle una oportunidad para que corrija su conducta, que tuvo grandes fallas desde el punto de vista ético”, agregó.

Por otra parte, el líder de Asamblea Uruguay dijo que al Frente Amplio todavía lo nota “un poco desubicado” en cuanto a cómo llevar adelante “una oposición responsable y constructiva”.

"Al FA le está costando encarar una autocrítica. Una de las causantes de esas dificultades es el haber sido gobierno 15 años y ahora estar en la oposición. Es muy distinta la situación de un partido que nunca ganó y hace oposición a la de un partido que estuvo 15 años", señaló.

Como parte de esa autocrítica, el exministro dijo que una de las causas de la pérdida de votos en los sectores más humildes y en el interior del país fue el no haber abierto espacios “a los que piensan distinto”.

"Muchas veces no dejamos espacio a los que piensan distinto para elaborar las políticas públicas. La relación con el medio rural no fue bien abordada por el FA. Los resultados indican que algo se hizo mal", dijo Astori.

Respecto al gobierno de Luis Lacalle Pou, el hoy senador dijo que el manejo de la pandemia fue resuelto “correctamente, con una estrategia, apoyado en la ciencia, y comunicando adecuadamente a la población".

Las principales críticas al Ejecutivo, según Astori, pasan por el terreno económico, al entender que no se están asignando recursos suficientes para atender a los sectores vulnerables.

"El gobierno está asignando prioridades al tema fiscal. Pero para asignar prioridad al tema fiscal está postergando esfuerzos que deben ser realizados ahora", dijo el exministro.

"La ministra dijo hace un tiempo: a nosotros nos van a medir por la inflación y el resultado fiscal. La exposición que hizo el otro día es totalmente coherente con eso. Es como subestimar la importancia de otros aspectos económicos fundamentales, como producción y empleo", señaló.

"No compartimos los recortes que se están haciendo. Nos parece mal que el gobierno se esté jactando de recortar estos gastos cuando el país está sufriendo lo que está sufriendo", añadió Astori.

Asimismo, dijo que “los anuncios de la ministra el otro día inducen a error y a distorsionar la discusión”. “Porque afirma que el gobierno ha gastado US$ 1.200 millones. Incluye los US$ 500 millones de garantías, que están muy bien. No estamos de acuerdo en sumar esto a un gasto", explicó.

Consultado sobre el reclamo, por parte del FA, de una “renta básica” para algunos sectores, Astori respondió: "A mí no me gusta lo de la renta básica. Para empezar, porque no es una renta; es un subsidio para sectores que están sufriendo. Pero me parece que se logra el mismo efecto reforzando con recursos convenientes los programas sociales que ya están en marcha, como los que administra el Mides".

Escuchá la entrevista completa.