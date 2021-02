Arana en los 50 años del FA: "Perdimos nosotros porque no fuimos coherentes con nuestro programa"

Ex senador, ministro e intendente, actual edil, Mariano Arana es protagonista central de la historia de la izquierda uruguaya y en Al Pan Pan repasó momentos y personajes de estas cinco décadas.

Este viernes 5 de febrero se cumplieron 50 años de la fundación del Frente Amplio. Sobre esta fecha histórica y su importancia, conversamos en Al Pan Pan con un protagonista destacado de estas décadas, el arquitecto Mariano Arana.

Hoy ocupando una banca de edil en la Junta Departamental de Montevideo, fue senador, ministro y dos veces intendente de la capital.

"Hoy seguimos siendo la fuerza más importante desde el punto de vista político y numérico que tiene el Uruguay, por algo será. Y que conste que no creo que seamos lo perfecto", enfatizó.

Para Arana al Frente Amplio no le ganó la coalición: "perdimos nosotros porque no fuimos coherentes con nuestro programa, nuestras acciones, nuestras ideas de lograr unidad en la diversidad y no apartarnos nunca de la gente".

