Fernández Galeano tras reunión con Salinas: "No es momento de balances ni de facturas"

Se promoverá un espacio ciudadano para plantear iniciativas y compartir información, según se habló en el encuentro. Además, tras reunirse con Lacalle Pou, Marcos Carámbula recalcó que no se puede politizar la pandemia.

Hace algunos días un grupo integrado por referentes del Frente Amplio en temas de ciencia y salud envió una carta al gobierno en la que se exponen algunas propuestas e iniciativas para enfrentar el momento actual de la pandemia.

La misiva estaba firmada por Marcos Carámbula, Miguel Fernández Galeano, Ricardo Ehrlich y Uruguay Russi .

Tras el envío del texto, el presidente Luis Lacalle Pou convocó a Torre Ejecutiva al doctor Marcos Carámbula, expresidente de ASSE, para conversar sobre el tema.

Consultado sobre esa charla, Carámbula dijo en Al Pan Pan que la apuesta es a no politizar la pandemia. "Si no entendemos que esto no puede tener una visión político partidaria, vamos mal", sostuvo.

Aquí la entrevista.

Además del encuentro con Lacalle Pou, la carta derivó en una reunión de Miguel Fernández Galeano y Ricardo Ehrlich con el ministro de Salud, Daniel Salinas.

Consultado sobre la reunión, en Informativo Sarandí, Fernández Galeano destacó "el hecho positivo de generar un encuentro de diálogo, intercambio, coincidencia y espíritu de colaboración".

Dijo además que se promoverá la creación de un espacio ciudadano que permita tener la información sobre la situación de la pandemia y aclaró que no se trata de algo científico ni político partidario, sino de la sociedad en su conjunto.

"No es momento de balances ni de facturas", enfatizó.

Aquí la entrevista.

Foto: captura de video de VTV Noticias