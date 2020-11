Avanzan las cosechas de cebada mientras se esperan lluvias para sembrar la soja

En Colonia y Soriano los primeros rendimientos son muy buenos, pero hay problemas de calidad; para la semana del 25 al 2 de diciembre hay probabilidad de precipitaciones.

Avanzan las cosechas de cebada en el litoral-sur uruguayo mientras se esperan lluvias para sembrar la soja, comentó en Agronegocios Sarandí el presidente de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios (CUSA), Edgardo Rostán.

“La mayoría de las siembras están paralizadas hace una semana en el litoral-sur, sí está a pleno la actividad de cosecha de cebada, ya que los trigos todavía están verdes”, confirmó.

Sobre los primeros resultados de esas cosechas, dijo que “los rindes son muy buenos, se han cerrado chacras con más de 6.000 kilos por hectárea, aunque con algunos problemas de calidad, de proteína, dependiendo de cada chacra, variedad y tratamientos que hayan tenido. En unos días, cuando avance la cosecha, se confirmará qué ocurre en términos generales”.

Agregó que “la intención de siembra de maíz de primera se ha cumplido bastante, y la soja se va sembrando en no más de 15% o 20%. Hay muchos campos de soja de primera que no se han podido sembrar, que no son muchos en la zona porque hay bastante cultivo de invierno y esa área se sembrará con soja de segunda”.

Rostán planteó que sembrar la soja sin condiciones de humedad suficiente en suelo “no vale la pena”. Agregó que la capacidad de siembra es buena y que “el día que llueva y veamos la humedad a largar a sembrar con todo, porque no vale la pena el riesgo, es tirar el grano, siempre lo afecta algún insecto o hay problemas de hongos. Entonces es difícil la decisión. Alguno la tomará, porque siempre se ve de todo un poco, pero en general se espera que venga el agua”.

Sobre los pronósticos de lluvias, señaló que hay uno que prevé probabilidad de precipitaciones de entre 30 y 40 milímetros para la semana entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre. “Si ocurriera eso sería espectacular”, dijo el presidente de CUSA.

Agregó que “en la zona todavía no hay seca. Los maíces están lindos, una semana más soportan, y eso demuestra que algo de agua hay”, pero “si tuviéramos 40 o 50 milímetros eso dará para arrancar la siembra de soja”, señaló.

Escuche la entrevista completa.