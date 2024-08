Ricardo Gil Iribarne: Esta Jutep “no piensa en la sanidad ética del país sino en los intereses partidarios”

Consultado sobre si el actual sistema de control de la Jutep alienta la impunidad y, en consecuencia, la corrupción, sostuvo que “sí”. “Un organismo que está para controlar y no controla, -porque su cabeza está pensando en algo que no es la sanidad ética del país sino en los intereses partidarios-, lamento tener que decirlo, pero los hechos de estos últimos días no me dejan sacar otra conclusión, es muy difícil que cambie”, consideró.

Para cambiar esta lógica, consideró que “lo primero es sincerarse; los partidos tienen que sincerarse y decirle a la ciudadanía si están dispuestos o no a que se los controle efectivamente. Si estás dispuesto, fortalecé las instituciones”. “Lo que hay que cambiar es la cabeza, y hacer organismos que controlen, pero si vos hacés trampa en solitario, lo que ganás es la falta de confianza de la gente”, concluyó.

Escuchá la entrevista completa.