Jenifer Cherro: “Fenapes no cogobierna, es un sindicato”

A pocos días de que comiencen las clases, la directora de Secundaria Jenifer Cherro dijo en entrevista con Las Cosas en su Sitio que no es cierto que haya un mal vínculo con la Federación de Profesores de Secundaria (Fenapes).

“El vínculo con el sindicato es perfecto. Nosotros no solo tuvimos una entrevista el 5 de febrero sino que vamos a tener otra el viernes 23 de febrero. Nos sorpende la humildad del sindicato cuando viene a sentarse aquí adentro y todo lo que sale a decir afuera con relatos de que las conquistas son del sindicato. A la gente que se le caiga la idea de que Secundaria se lleva mal con el sindicato”, remarcó.

Asimismo, sostuvo que está garantizado que las clases comienzan el 4 de marzo.

“Fenapes no cogobierna, es un sindicato. No tiene todas las respuestas porque si no hubiese resuelto todos los problemas de la educación con la antigüedad que tiene en el tiempo”, remarcó.

Escuchá la entrevista completa.