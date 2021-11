Pablo Iturralde: "Lacalle Pou rompió los moldes, nunca me imaginé este nivel que está teniendo el Presidente"

El presidente del Partido Nacional visitó el programa Nueva Normalidad, donde destacó la labor del mandatario uruguayo y se refirió a su vida en la política. Escuchá el programa completo.

En la noche de este miércoles el presidente del Directorio del Partido Nacional visitó los estudios de Radio Sarandí y en una extensa entrevista con Mauricio Peña analizó todos los temas de actualidad.

En el programa Nueva Normalidad, Iturralde comenzó haciendo referencia a las funciones que debe cumplir un presidente de Directorio, todo lo que eso conlleva y su trayectoria dentro del Partido Nacional, destacando que ha sido "un proceso que ha variado en el tiempo".

Iturralde se refirió a su relación con el ex Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, recordando el inicio del vínculo personal y político. Tras su fallecimiento, destaca que Uruguay "perdió mucho, el partido demasiado. Jorge era un gran blanco y era lo que el doctor Sanguinetti le decía 'usted es el menos anti colorado de todos los blancos'. Jorge siempre fue de tender puentes en todos lados, fue a visitar al 'Pepe' Mujica sin miedo a lo que le costara eso, mantenía el diálogo con Tabaré Vázquez, él trabajaba para que hubiera un diferencial en nuestro sistema político".

"Tenía un cariño especial por el ciudadano de a pie, podía ir a cargar nafta y se quedaba hablando con el pistero media hora, pero en reuniones de dirigentes políticos se aburría y quería irse, era un tipo muy especial, era de sentir el calor de volver al pago" destaca Iturralde.

Con respecto a su relación con el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y su gestión destacó que se está "haciendo un buen gobierno, siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero si no hubiese habido pandemia nos habría ido mejor. Me impresiona mucho la economía, me impacta escuchar a Azucena Arbeleche, tiene una energía imponente, camina con seguridad. El Presidente rompió los moldes, yo esperaba un muy buen Presidente, creía que habíamos elegido al mejor blanco para gobernar, pero no me imaginaba el nivel, lo centrado que es, como escucha a todo el mundo, la contención que tiene".

"Compartí muchos años con él en el Parlamento, vos veías un Luis muy auténtico, pero militante del partido muy aguerrido, ahora vos ves a una persona que se da cuenta que está en una posición que esas cosas no le corresponden hacer al Presidente de la República. Nunca fue un legislador de mucha pelea, siempre dijo sus cosas y estuvo firme con las ideas y suave con las personas, siempre fue fiel a eso. No le gusta hablar mal de la gente, es sereno, a mi me gusta mucho como es" agregó sobre el mandatario uruguayo.

Con relación a la suba del combustible, destacó que "Uruguay siempre ha sido caro pero no solo en el combustible, somos caros en alquileres, servicios, teléfonos, agua, luz, hay un país caro con relación a la región. La nafta también es cara, el componente tributario es un tema importante, es parte del gasto público y lo necesitas".

Consultado sobre la Ley de Urgente Consideración y las publicidades en contra de la misma, dijo: "estoy convencido que tenemos que jugar este partido en defensa de la libertad, estoy convencido que la gran mayoría de las cosas que hay en la LUC nos hace más libres y creo que tenemos que hacerlo en base a la verdad, se ha dicho cualquier cosa, entonces yo no lo califico, yo quiero ir con la verdad a discutir. Los que se oponen a la ley han dicho cosas que no corresponden, como en la privatización de la educación, eso me resulta indignante. Mejorar la educación pública es para el ciudadano de a pie, el que no puede juntar un pesito para mandarlo a un centro privado".

En cuanto a la propuesta de liberación de los militares presos en Domingo Arena, dijo: "Mujica pudo ser Mandela, Mandela pacificó un país y logró una paz que hoy disfruta toda Sudáfrica. Si Mujica dice 'yo me quiero hacer cargo de que un día agarré el bufo y salí a tratar de cambiar la sociedad a balazos y eso tiene un costo, lo asumo y quiero hablarle al país para que se pacifique' estoy super de acuerdo, le reclamo eso y creo que está a tiempo de ayudarnos con eso Mujica, después las reglas por las cuales uno esté en la cárcel o no, no deberían variar por el tiempo en el que se cometieron los delitos. Nosotros como partido debemos acompañar las soluciones que apunten a encontrar una pacificación nacional".



Foto: Partido Nacional