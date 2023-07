Marcel Vaillant: "El Mercosur no es un acuerdo que implique que cada uno no pueda hacer los acuerdos bilaterales que quiera"

Los problemas del Mercosur, el rol de Argentina y Brasil, como también la postura que ha mostrado Uruguay en las últimas cumbres del bloque, fueron parte del análisis que llevó adelante Marcel Vaillant, profesor de Comercio Internacional del Departamento de Economía de la Universidad de la República, en Las Cosas en su Sitio.

En este sentido, Vaillant sostuvo que esto se trata de un tema complejo que Uruguay debe tatar con seriedad

"El Mercosur, no por equivocaciones o falta de fortuna, sino simplemente por decisiones propias de los países líderes Brasil y Argentina, no ha suscrito a acuerdos con terceros mercados. No lo ha hecho porque Brasil y Argentina tienen unas estruturas proteccionistas muy altas, ese es el motivo fundamental"

En este sentido, remarcó que Uruguay ha sabido exponer su postura, aunque no en su plenitud y enfatizó respecto a la posibilidad de negociar directamente con otros países: "El Mercosur no es un acuerdo que implique que cada uno no pueda hacer los acuerdos bilaterales que quiera".

Sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, sostuvo que no cree que vaya a prosperar respecto a las dificultades que han mostrado ambos bloques. Pese a ello, dijo que podría funcionar en la medida de que sirva para disciplinar al Mercosur, mejorarlo y hacerlo seguir reglas que no ha seguido para concretar otros acuerdos.

"Este es un problema complejo y para eso se requieren soluciones complejas, no es un tema de botonera, no es que levanto la mano para ser Estado asociado, levanto la restricción y mañana hago acuerdos con terceros. Eso no es verosímil, tampoco es el problema. Hay que ver la situación compleja de Uruguay ver cómo transitar para resolverlo", concluyó.

Escuchá la entrevista completa.