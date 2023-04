Presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales pidió “un límite” en las críticas que realizan los políticos a la fiscalía

El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, William Rosa, cuestionó las constantes críticas realizadas desde el sistema político a la Fiscalía General de la Nación. En esa línea Rosa recordó las críticas realizadas por ediles del Frente Amplio en Colonia quienes indicaron que la fiscalía estaba en línea que la intendencia departamental, o las realizadas por la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez.

Respecto al caso Astesiano, que estaba a cargo de la fiscal Gabriela Fossati, Rosa dijo que el gremio que nuclea a los fiscales no se expresó cuando fue apartada del caso porque Fossati no pertenece al gremio y dijo no sentirse representada.

Escuchá la entrevista completa.