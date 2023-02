Richard Read: "el gobierno tiene rumbo, la discusión es si es el correcto"

El histórico dirigente sindical fue entrevistado en Las Cosas en su Sitio y dijo que le está dando forma a un proyecto político con gente de todos los partidos.

Reivindica las raíces de discutir ideas y no sobre quién las dice y no cree que el térmimo "grieta" aplique a nuestro país.

"Me preguntaron qué opinaba sobre la reforma educativa y contesté que me parecía muy valiente, pero que no estaba de acuerdo con el contenido ni con cómo se gestó", manifestó.

Sobre los sindicatos dijo que tienen que ser fuertes, represntativos y que tienen que estudiar los temas sabiendo que "del otro lado del mostrador" hay diferencias importantes.

"Parece que la agenda la fijan las redes, y cuanto más explosivo el comentario más se retroalimenta la cuestión de ayer y no se avanza", se quejó.

Escuchá la entrevista completa.