Zubía dice que Mujica “está propenso” al proyecto que presentó para promover triunvirato en Fiscalía

El diputado del Partido Colorado señaló que habló con gente allegada al expresidente, quienes señalaron que Mujica “está esperando una propuesta”.

El diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubía, dijo a Las cosas en su sitio que el expresidente José Mujica “está propenso” al proyecto presentado para promover una reformulación en la Fiscalía General de la Nación, y en particular, un triunvirato que lidere el ministerio público.

Zubía expresó que habló con allegados al expresidente, en concreto, con Homero Guerrero “y me dijo que está a la espera de una propuesta”. A su vez, señaló que quien no está en la misma línea es el presidente de la República Luis Lacalle Pou.

El diputado también habló de seguridad e hizo referencia al plan comunicado por el ministro del Interior Luis Alberto Heber, quien propuso reclutar exreclusos para combatir los homicidios, “no es mala idea pero es ineficiente”.

“Yo la he calificado de idea Aspirina, que no sirve para atacar una enfermedad terminal. Me parece que en este momento del partido me parece que es una medida inocua”, expresó Zubía y dijo que el ministro habló del plan sin dar mayores datos.

A su vez, Zubía dijo que “ningún gobierno se anima a meterle el peso a los pesos pesados en la cárcel” y sugirió el apoyo de los militares a la Policía “en las zonas calientes de Montevideo”, como ocurre en las tareas que llevan a cabo en la frontera.

Sobre las candidaturas de cara a 2024 Zubía señaló: “Ojalá se presente (Pedro) Bordaberry, me parecería vital para el futuro de la coalición”.

