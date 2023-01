Falero dijo que trabajan en sistema de control de transporte de pasajeros y de carga a través de GPS

El ministro de Transporte y Obras Públicas José Luis Falero, dijo a Las cosas en su sitio que desde la cartera trabajan en un sistema de control de transporte de pasajeros y de carga a través de GPS. Falero señaló que se está licitando para tener “una prueba más antes una situación que se detecte o que haya una denuncia de un usuario de irregularidad”.

Falero expresó que los siniestros de tránsito son una pandemia “que está golpeando al Uruguay desde hace mucho tiempo y debe tener intervenciones claras”. Además, señaló que se invirtieron 400 millones de dólares en seguridad vial, “no solo en radares sino en intercambiadores, rotondas, dársenas” y 642 km nuevos de rutas.

El ministro aseguró que antes se pensaba que los radares se ponían con el fin de recaudar más. “No es interés del ministerio recaudar más sino reducir la velocidad”.

Sobre la libreta de conducir por puntos, Falero dijo que “es un paso más” y que cree que “ayudará de acuerdo a la experiencia internacional a que la conducta de quienes conducen sea diferente a lo tradicional”.

Falero también se refirió a sus dichos sobre los últimos accidentes de tránsito. “Creo que se malinterpretó lo que dije, lo que dije es que la normativa lo que exige es que cuando se hace el control vehicular en un concesionario privado requiere que los ómnibus interdepartamentales cuenten con el cinturón de seguridad. Esto no quiere decir que eso te vaya a salvar la vida”. Y agregó: “Que lo use o no no es obligatorio, a tal punto que está habilitado que puedan viajar 10 personas paradas. Esto no quiere decir que en algún momento tengamos que revisar la normativa para ver si es conveniente modificarla”.

