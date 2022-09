Verri: Cambios en el decreto del empaquetado de cigarrillos surgió del sindicato de trabajadores del sector

"Las medidas justamente buscan combatir el contrabando", dijo el subsecretario, quién recordó que con la resolución no se busca cambiar las políticas antitabaco. También reconoció que este trabajo comenzó con decisiones tomadas en gobiernos anteriores.

El jerarca explicó además que con el decreto, y explicó que "hay modificaciones a cosas que la industria antes no podía hacer, y ahora si podrá hacer, vinculadas a la lucha contra el consumo de tabaco de contrabando, que hoy estamos teniendo en el país un porcentaje muy alto". Además, señaló que con las modificaciones efectuadas, no hay cambios a nivel sanitario, y por ese motivo fue que no se consultó de manera directa al Ministerio de Salud Pública.