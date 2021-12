Martin Lema: "La mayoría de las personas que reciben la tarjeta Uruguay Social también reciben el Plan de Equidad que no tiene restricciones"

El ministro de desarrollo social se refirió a la polémica por la decisión de fiscalizar que la tarjeta Uruguay Social se utilice para artículos de primera necesidad. "La tarjeta tenía un concepto que nosotros compartíamos y decidimos hacer operativo el concepto vigente", dijo en Informativo Sarandí.

"Por un lado están las asignaciones familiares Plan de Equidad, en la que se vienen cambios que claramente fortalecen a personas que se encuentran en una situación vulnerable. Actualmente si una persona que recibe el plan, ingresa a un trabajo formal y el mismo supera los $11400 per cápita, se le retira la asignación. En el 2022 no va a haber límite. Buscamos dos cosas: el incentivo a la formalidad y poder incrementar recursos en esos hogares para enfrentar situaciones de vulnerabilidad", explicó Lema

"Es un tema de percepción. La gente no anda con la calculadora todos los dias a ver si se pasa o no. Esto da más serenidad", agregó.

El ministro expresó que se va a establecer un bono crianza que va dirigido a los 30 mil hogares de mayor vulnerabilidad que tengan niños de entre cero y cuatro años.

"La gran mayoría de personas que reciben la tarjeta Uruguay Social, reciben también asignaciones familiares Plan de equidad que no tiene restricciones. La tarjeta Uruguay Social tiene un concepto y está relacionado a elementos indispensables para vivir: alimentación, higiene personal y limpieza del hogar. Cuando nosotros llegamos, compartimos el concepto. Entonces teníamos dos opciones, o cambiábamos el concepto, o hacíamos operativo el concepto vigente", manifestó.

Consultado sobre la importancia o no de que las personas tengan una contraprestación cuando reciben planes del estado, dijo: "Cuando se pide contraprestación no es por el control de la persona. Son decisiones que afectan a otro. Es porque, que no mande a sus hijos al centro educativo afecta al niño, que no haga controles de salud, afecta al niño. Es para dar mayores garantía para que los niños tengan oportunidades. Y por suerte generalmente se cumplen".

"Muchos de los esfuerzos que ser realizaron fueron para bajar la pobreza infantil. Y si vemos los resultados en el primer semestre del 2021, se logró bajar la pobreza de niños de 0 a 6 años de 23% a 16,1%, que representa la cifra mas baja desde el 2006 a la fecha. ¿Alcanza? No, obviamente que hay que intensificar el esfuerzo", concluyó.