Pablo Mieres sobre paro en el puerto: "Es muy evidente la desproporción entre el problema y la magnitud de la medida"

El ministro de trabajo indicó en Informativo Sarandí que los tres días de paro significan un golpe a todo el aparato productivo del país.

"Lo que hay arriba de la mesa es la negociación de un convenio colectivo entre el sindicato y TCP. Es muy evidente la desproporción entre el problema y la magnitud de la medida. Es un golpe a todo el aparato productivo del país. Todos sabemos que hay una escasez de transporte marítimo, y encima cuando llegan se cierra el puerto", manifestó.

"Lo que sabemos es que hace tiempo que se viene discutiendo, que hubo momentos de mayor acercamiento y otros que no. Nosotros intentamos buscar una solución desde el lunes. Teníamos la expectativa de que ayer se pudiera levantar el paro, pero lamentablemente no ocurrió", agregó.

"Yo no creo en teorías conspirativas. Si creo hay posiciones políticas que van en la linea del cuestionamiento al gobierno, y creo que es un cuestionamiento injusto. Hay un transfondo general, va a haber un referendum. Pero yo tengo un rol desde el ministerio de trabajo que es resolver estos conflictos", expresó.

"También lo vemos con preocupación", señaló Mieres sobre la situación de UPM. "Lo que nosotros tenemos que ser muy firmes es en garantizar el derecho de los trabajadores que no son huelguistas a trabajar. Y por eso nosotros tuvimos que labrar actas por formas impropias de evitar que personas pudieran trabajar por parte de sindicalistas. Parecen no entender que haya trabajadores que no estén de acuerdo con sus reclamos".