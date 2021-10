Nueva Normalidad con "Bocha" Pintos

El músico y productor, creador del popular grupo "Bola 8" visitó el programa Nueva Normalidad en la noche del miércoles, donde habló de su vida, su carrera y más.

En la noche del miércoles el creador del popular grupo musical Bola 8, Carlos "Bocha" Pintos, visitó los estudios de Radio Sarandí donde nos regaló un rato de su tiempo recordando diferentes anécdotas.

En una extensa, interesante y divertida charla con Mauricio Peña y David Rodríguez, el músico y productor contó además su vínculo con la política, asegurando "¿cuántos políticos han usado a los negros para juntar votos? Esa es la triste realidad"

"A mi me pasó, me han utilizado para juntar votos por ser negro, llega un momento en el que decís 'ya está' 'hasta acá', entonces digo 'el negrito sirve para tocar el tambor y juntar votos pero para otra cosa no sirve' vos te subís a un avión o a un barco y la imagen que aparece es la de un negro tocando el tambor, candombe patriomonio, y entonces ¿qué pasa? Se acuerdan del negrito a fines de febrero, tengo tanta cosa para decir al respecto, pero eso a mi siempre me dio energía y fuerza para salir adelante" agregó.

Sobre su apoyo a Laura Raffo y su amistad con Gloria Rodríguez, dijo: "yo soy de una familia de izquierda, en lo personal he hecho muchas cosas para el Frente Amplio, pero llegó un momento en el que me he decepcionado y decidí cambiar, me dieron con un caño, me pegaron de todos lados. Uno tiene derecho a pensar diferente y dar un paso al costado. Hice una linda amistad con Gloria, por suerte he hecho una linda amistad con mucha gente".

"Laura Raffo se quiso interiorizar en la temática afro, me convocó a mi y otros compañeros de la colectividad, nos invitó a ser parte de un proyecto cultural que no prosperó porque no ganó, pero a mi del Frente nunca me invitaron a nada, sí a tocar y a pedirme para tocar el tambor, pero a laburar por nuestra colectividad nunca se me invitó" añadió.