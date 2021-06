Heber: "Me encontré con una situación mucho mas compleja de lo que me imaginaba"

El ministro del interior habló en Informativo Sarandí sobre sus primeras semanas al mando de la cartera y los hechos más destacados de los últimos días.

Luis Alberto Heber comenzó la entrevista refiriéndose al caso de Andrea Panini, quien apareció en Córdoba tras varios días de búsqueda: "Estamos realizando una investigación para saber de qué forma salió del país sin haber sido registrada. Hay dos o tres tesis y espero que en estos días me den la respuesta".

En otro orden, hizo mención a la polémica sobre el caso del coordinador de Maldonado: "Es un disparate decir que hay un subregistro de abigeato".

"El jefe de policía de Maldonado fue un actor principal para mantener la reserva del caso. Voy a recibir al sindicato pero nos parece absurdo el pedido de remoción", agregó.

"Me encontré con una situación mucho mas compleja de lo que me imaginaba. No me lo han planteado aún pero me parece bien poner una línea para recibir denuncias de corrupción policial", expresó.

Consultado sobre el trabajo del Director de Convivencia, Santiago Gonzaléz, manifestó: "Esta semana tengo una reunión con Denisse Legrand y el director de cárceles Luis Mendoza. Ya tuve una reunión con Juan Miguel Petit. Yo estoy estudiando el tema. Él esta cumpliendo una buena labor. Está trabajando bien a nivel de los barrios y en estas dos semanas que llevo de trabajo tengo plena satisfacción de su trabajo", indicó.