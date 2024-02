Jorge Díaz criticó propuesta de triunvirato en fiscalía y al sistema político por no designar un Fiscal de Corte

“La mejor herramienta para eliminar la inseguridad es eliminar la pobreza infantil", dijo Díaz.

En entrevista en Informativo Sarandí el doctor Jorge Díaz dijo que el gobierno debe buscar una solución, que cumpla y enviar al parlamento la venia de autorización para designar un nuevo Fiscal de Corte.

En relación al interinato de ese cargo, hoy ocupado por la fiscal Mónica Ferrero por la licencia médica de Juan Gómez, Díaz señaló: “El interinato, ya sea el de Gómez o el de Ferrero no es buena para la institución más cuando se prolonga mucho tiempo”.

Respecto a la propuesta de un eventual triunvirato “no existe en ninguna fiscalía del mundo. Sería lo mismo que tener un triunvirato en el ministerio del Interior o en la Presidencia de la República, esas cosas ya no corren”, sostuvo Díaz.

“La fiscalía es un órgano ejecutivo, no serviría el triunvirato. Además llevaría a la politización porque pondrían a uno de cada partido. Me parece que el sistema político busca salir del paso con esto politizando la situación, yo creo que sería un desastre”, agregó.

Respecto a los cuestionamientos y relación a la política partidaria Díaz señaló: “Hoy no pesa inhibición sobre mí, puedo participar de la actividad que me proponga. Ninguna manifestación de nadie me va a decir que hacer o dejar de hacer”.

“Hay gente que está haciendo política y yo estoy opinando de temas técnicos”. La mejor herramienta para eliminar la inseguridad es eliminar la pobreza infantil", dijo Díaz.

