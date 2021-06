Richard Read: "Yo prefiero una escuela abierta y no un freeshop abierto"

El dirigente político estuvo este miércoles en el programa Nueva Normalidad y se refirió a la situación actual que vive el país entorno a la pandemia Covid-19. Escuchá la entrevista.

En el inicio de la charla, el dirigente político se refirió a la situación de la pandemia COVID-19 en nuestro país: "creo que esta es una guerra muy dura del virús contra la sociedad. Siempre me pareció que debería ser una lucha espalda con espalda, pero quedé solo con el planteo, la prueba está y es obvia, el gobierno por un lado, la oposición por otro, sin un diálogo de acuerdos y haciendo estragos como lo hace día a día".

Con respecto a como es su visión sobre el accionar del gobierno ante la situación del país sobre el COVID-19: "tuvo un 2020 con medalla, besos y aplausos. En 2021 estuvo lleno de chiflidos. Creo que son las dos caras, el primer año actuó bien, correcto, informó, salía prácticamente todos los días en la prensa a dar información, me pareció muy correcto. Ahora salen cada quince o veinte días, salen cada mil muertos, entonces no está bien, creo que no pusieron más de lo que podían haber puesto, me da la sensación que habría que haber invertido más en la sociedad, no importa el endeudamiento, hay países que han endeudado doce puntos del PBI, esta es una situación de crisis y en las crisis no se ahorra, en las crisis se gasta"

"Creo que hay que sostener tres pilares, los trabajadores que están activos con seguro de paro que les den respaldo, los que no están activos y lo otro es un apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente sostienen 800.000 puestos de trabajo en Uruguay" agregó.

Consultado sobre la apertura de freeshops y el pensamiento del Frente Amplio con respecto al tema, dijo: "yo tengo mis dudas si es el pensamiento del Frente Amplio, he escuchado a gente que representa al Frente Amplio, escuché hace unos días a representantes y militantes que han planteado bajar la llave, yo no comparto eso, no lo comparto porque es desconocer que hay entre trescientos y cuatrocientos mil uruguayos que viven de la diaria, que viven del jornal, de la changa, esa gente no se va a quedar en la casa porque tienen que salir a buscarla, eso no lo comparto, así como tampoco comparto lo que está haciendo el gobierno, insisto en que las escuelas deberían abrir con el protocolo adecuado. Yo prefiero una escuela abierta a un freeshop abierto".

"El PIT-CNT es el resultado de la realidad de cada gremio y sindicatos. Si vos tenés una sociedad fortalecida, con educación, con actitudes éticas y morales, organización de todos los tipos, es excelente, pero si vos tenes una sociedad donde los valores se han caído, la cultura y el trabajo se ha perdido, es obvio que nosotros somos los dirigentes que salimos de esta sociedad, no estamos en el mejor momento del fortalecimiento de la herramienta sindical, eso agregado a que la sociedad nos ve mal, la última encuesta de Equipos pone al movimiento sindical en el último lugar" dijo Read con respecto a su visión sobre el PIT-CNT.