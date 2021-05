Gonzalo Civila: "Quedó demostrado que hubo cosas que se dijeron antes de la interpelación que no eran ciertas"

El diputado del Frente Amplio manifestó en Informativo Sarandí su insatisfacción ante las respuestas de la ministra Azucena Arbeleche.

Civila indicó que no considera que haya quedado demostrado que la legalidad estuvo del lado del ministerio: "Se demostró que hubo cosas que se dijeron antes de la interpelación que no eran ciertas. Por ejemplo, se insinuó durante meses que Alfie no sabía que iba a estar en OPP cuando presentó la solicitud. Sin embargo, Alfie ya había tenido una reunión con Lacalle Pou en la que le ofrecieron el cargo".

"Otra cosa que quedó clara es que en la COMAP hay representación de la OPP a través de una funcionaria. No hay ningún elemento para afirmar que esa funcionaria se abstuvo de particioar en esta resolución", agregó.

"Nosotros lo que le pedimos a la ministra es una explicación política, y lo que trasciende de la exposición de un asesor del ministerio y no la de Arbeleche. No respondió muchas de las preguntas que le realizamos", enfatizó.

