Rodrigo Romano: "Tenfield invirtió en el fútbol un dinero que antes nunca nadie había puesto"

El relator y periodista deportivo visitó el programa Nueva Normalidad donde se refirió a su carrera, pasando por varios temas. Escuchá la entrevista.

En el inicio de la charla, Romano se refirió a cuales eran sus sueños en la infancia: "de chiquito quería ser arbitro. Era muy malo jugando".

Consultado sobre la posible vuelta de los hinchas a las tribunas en el fútbol uruguayo, aseguró: "no creo que haya público en los estadios hasta el año que viene".

Acerca de lo ocurrido en 2019 con la exposición pública de videos intercambiados con su ex pareja, aseguró: "fue un problema intrafamiliar grande donde mi hija se llevó más el simbronazo que yo. Para ella fue difícil porque tuvo que aguantar mucho bulling, yo al otro día ya estaba en la calle".

"No tenía nada para ocultar. Fue un intercambio de videos con mi ex pareja. Acepté el impacto y seguí para adelante. Mi salida de Tenfield no tuvo que ver cien por ciento con eso, yo en 2018 había presentado mi renuncia" añadió con respecto a ese tema.

Con relación a su vínculo con la empresa que tiene los derechos de televisión del fútbol uruguayo, dijo: "con Tenfield no estoy enemistado. No podés estar enemistado con alguien que no tenes relación. Me quedé decepcionado. No me llamaron las personas que me tenían que llamar. Trabajé 20 años, me comí puteadas en los peores momentos y no me llamaron ni por WhatsApp. Nada. Cero. No es trato para una persona que estuvo desde el primer día".

"Tenfield hace muchas obras de caridad, ayuda muchísimo. Invirtieron en el fútbol uruguayo un dinero que nadie nunca había puesto. Tenfield tiene mala fama por su falta de comunicación, no comunica lo que hace bien ni se defiende cuando lo atacan" añadió.

Rodrigo Romano además se refirió a su fanatismo por la selección uruguaya, asegurando: "la selección es más fuerte que yo. Me baja un demonio. El gol que más grite fue contra Inglatera. Ese gol lo soñé siete veces antes. Cuando fue el sorteo dije: 'Suárez los va a partir al medio'. Fue uno de mis días más emotivos".