Mathías Cardacio: "Si me tengo que quedar con una figura de las que compartí, me quedo con Ronaldinho por su humildad"

El futbolista de Defensor Sporting estuvo este jueves en el programa Nueva Normalidad donde repasó su trayectoria, los recuerdos con Ronaldinho, su experiencia en Sinaloa y mucho más.

Formado en Nacional, con paso largo por el exterior, hoy el mediocampista uruguayo se desempeña en Defensor Sporting, tratando de devolver al equipo violeta a primera división.

Este jueves, analizó su carrera, recordó momentos que lo marcaron, y otros que, si bien no lo marcaron, los recuerda hasta el día de hoy, por ejemplo su paso por Sinaloa defendiendo a Dorados y las experiencias vividas entorno al mundo del narcotráfico: "me tocó ver gente muerta en las calles, vi con mis ojos un rescate de un narcotraficante a las tres de la mañana, lo estaban trasladando en una ambulancia y los de su banda hicieron volar por los aires a quienes lo custodiaban, todo de película, son cosas que pasan mucho ahí" dijo Cardacio.

Su carrera lo llevó a recorrer el mundo y jugar en equipos poderosos como el Milán de Italia, otros no tanto, pero que las ciudades donde vivió tornaron su paso de una forma amena, como por ejemplo Cancún o Atenas en Grecia.

Precisamente sobre su paso por Italia, dijo: "me tocó estar en un equipo de cracks y supercampeones, ese equipo hace mucho tiempo jugaba junto. Si me tengo que quedar con una figura de las que compartí, me quedo con Ronaldinho, se comportó como lo que es, un crack, no solo conmigo, sino con Tabaré (Viudez) y mi familia, era encantador, su forma de ser en el diario vivir, la humildad de estar atento a quienes no estaban teniendo tanta participación, estaba pendiente de nosotros".