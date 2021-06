Charly Sosa: "Han encontrado once cuerpos, ahora hay cerca de ciento cincuenta desaparecidos"

El cantante y compositor uruguayo, que hoy vive en Estados Unidos, habló en la noche del lunes en el programa Nueva Normalidad y se refirió al derrumbe del edificio en Miami.

El cantante uruguayo, radicado en Miami hace algunos años, contó este lunes en charla con Mauricio Peña y David Rodríguez lo que vivió estando en la misma cuadra donde ocurrió el derrumbe del edificio que ha alarmado al mundo entero: "lo primero que puedo contar es que es una catástrofe impensada, si vos me decís que se va a derrumbar un edificio en Miami es algo muy loco, es una ciudad con edificios contra el mar, que recibe turismo de todas partes del mundo. No te lo podes imaginar nunca en la vida, menos que me toque a mi con un edificio en la misma calle de donde yo vivo".

"Eran la una y media de la madrugada, yo estaba en la terraza, me llamó la atención la gran vibración que hubo con, pensé que eran los truenos con la tormenta que hubo, sobre todo para el lado de la costa, pero vi que empezaron a pasar patrulleros y ambulancias, pasaron cuarenta o cincuenta unidades, fue algo que nunca había sentido, arranqué a correr para el lado donde iban los patrulleros, cuando llegué y vi eso no lo podía creer, al principio pensé que era un atentado, después pensé que estaban filmando una película" agregó Charly Sosa desde Estados Unidos.

Acerca de los desaparecidos y los ciudadanos uruguayos, dijo: "han encontrado once cuerpos, ahora hay ciento cincuenta desaparecidos, siempre se hablaba de tres uruguayos, un matrimonio y otra señora, pero hoy encontraron a otra señora que resulta que hace cuarenta años, cuando ingresó a Estados Unidos, lo hizo con un pasaporte venezolano, pero ella es uruguaya, hoy encontraron a la primera uruguaya".

"En ese edificio hay muchísima gente conocida, gente relacionada a productores musicales, hay una pareja amiga de Abigail Pereira, ha sido un caos en estos días" añadió.

La charla con el referente de la música tropical continuó y Charly Sosa hizo mención a lo que ha sido el inicio de su carrera profesional, el impacto que ha tenido el tema "Mayonesa" en el país y lo que significa que su música haya trascendido los años y siga sonando hasta el día de hoy.

Foto: Juan Manuel López

Escuchá el programa completo con la entrevista a Charly Sosa en Nueva Normalidad.