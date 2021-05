Marcel Daset: "Siento que mis colegas me discriminan y me hacen bullying"

El actor, productor y periodista de espectáculos estuvo este miércoles en el programa Nueva Normalidad y se refirió a la discriminación hacia su persona por parte de los medios de comunicación.

En el inicio de la charla los productores y actores se refirieron a su nuevo lanzamiento, donde Sebastián Oreiro dijo: "Sacate la Careta era un proyecto para radio, nace a fines de 2019, en 2020 me puse a buscar el equipo de trabajo para tener el proyecto más firme, en marzo salía el programa y el 13 de marzo se paralizó todo con el inicio de la pandemia"

"Convoqué a Marcel (Daset) porque el mundo del espectáculo sabe quien es, estaba buena la idea, yo siempre digo que es necesario que él esté en un proyecto de televisión. Además de su trayectoria, sabe del tema y aprendess mucho de él" agregó Oreirio.

"Soy uno de los pocos periodistas de espectáculos del país, hace veintiocho años que escribo sobre el tema, estudié para serlo, no es lo mismo alguien que hable en una radio o en un programa de tele sobre espectáculos a ser periodista de espectáculos" aseguró Marcel Daset.

"No sé si me arrepiento, lo que hice en los momentos que lo hice, lo hice pensando que era lo mejor. Quizá no tenía la madurez que tengo ahora, me fui al carajo muchas veces en televisión, en radio, peleandome innecesariamente" dijo Daset sobre el personaje que creó y por el cual se lo ha criticado.

"Nunca entiendo porque hay desprecio hacia mí de mis colegas. Yo seguía a siete mil personas en instagram, entre ellos al cien por ciento de los famosos de Uruguay, les ponía me gusta a todos, muy pocos me seguían y muy pocos me ponían me gusta, hoy por hoy los dejé de seguir, yo los apoyo a todos, a mi no me apoya nadie. Siento un bullying o discriminación hacia mi persona" agregó Daset sobre el motivo por el cual se siente discriminado.

"Siento que los colegas me discriminan, siento que no les sirvo a los programas de televisión. Traté de promocionar mis proyectos en Algo Contigo y nunca me dieron un espacio, (Luis Alberto) Carballo me dijo una vez 'armate un quilombo para venir al programa', y yo no soy así, no necesito armar problemas para ir a un programa" añadió.