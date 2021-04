Richard Núñez: "Me molestó la salida del 'Cebolla'. Peñarol debería dejar que se retire cuando él quiera en el club"

El ex futbolista y ahora empresario visitó el programa Nueva Normalidad, donde se refirió a su carrera y lo que quiere hacer de cara al futuro.

Tras su etapa como futbolista profesional, habiendo debutado en Danubio, su paso por Grasshoper de Suiza, Atlético Madrid de España, Cruz Azul, Pachuca y América de México, Núñez retornó en el 2008 a Uruguay para cumplir su sueño de jugar en Peñarol.

En el año 2015 decidió colgar los botines y retirarse de la práctica profesional de una carrera que lo tuvo casi veinte años moviéndose al más alto nivel en equipos de la elite del fútbol internacional.

Hoy, se dedica a la representación de futbolistas, y sobre esto habló en Sarandí 690 en la noche de este lunes: "estoy intentando meterme en la intermediación de jugadores. El ambiente es muy complicado. Hoy por un peso matan a la madre".

Acerca de su primera salida al exterior, dijo: "me enteré que me iba a jugar a Suiza el mismo día que me fui. Me fue bien en lo futbolístico pero me quería volver porque no entendía nada".

Consultado sobre la salida de Cristian Rodríguez de Peñarol, reconoció: "me molestó la salida del 'Cebolla'. Parece que lo quieren retirar. Peñarol debería permitir que se retire en el club cuando él quiera".

En cuanto a la idolatría en el fútbol uruguayo, fue contundente: "para que acá te idolatren tenés que jugar en Peñarol o Nacional".