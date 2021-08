Emiliano Brancciari: "Hace 17 meses que no tocamos, estamos con una ansiedad bárbara"

El líder y vocalista de No Te Va Gustar anunció la vuelta a los escenarios para el 11 de diciembre con un show en el Estadio Centenario. Escuchá la entrevista.

En el inicio de la charla, Brancciari contó las primeras sensaciones tras confirmarse la vuelta a los escenarios: "estamos esperando por el aforo que nos puedan llegar a dar para organizar la cantidad de entradas que podamos tener. Ya estamos preparando todo para presentar el disco nuevo ese día, poder reencontrarnos con la gente y con nosotros mismos".

"Estamos acostumbrados a tocar y no parar, hemos parado un mes como mucho, nunca tanto, estamos desesperados por volver a tocar" agregó.

Con respecto al disco "Luz" lanzado en mayo, dijo: "es un disco con un repertorio muy variado, vuelve el rock luego de transitar por momentos acústicos. Estamos volviendo a nuestra esencia más rockera y eléctrica".

En cuanto al hecho de ser una banda referente y ayudar a quienes recién comienzan en el mundo musical, dijo: "siempre estamos para apoyar y abrir puertas. Hemos tocado en Argentina un montón de veces llevando bandas o solistas uruguayos, poniendo todo de nosotros para abrirles al menos una puerta y que luego ellos se desarrollen en lo que hacen".

Al referirse a la mayor satisfacción con No Te Va Gustar, aseguró: "fueron muchas. Dedicarme a lo que me gusta, a lo que amo, conocer gran parte del mundo gracias a eso, trabajar con amigos es impagable, pero sobre todo dedicarte a lo que amas. No son cosas que pasan siempre, de eso soy consciente y trato de cuidarlo mucho".

"Lo peor fue la muerte de un compañero estando de gira, eso fue lo peor de todo sin dudas. Es algo que nos pasó, vivimos el duelo, obviamente lo puedo contar y nos dejó un montón de cosas positivas. A partir de eso la banda cambió en un montón de aspectos, la relación entre nosotros, no preocuparnos por cosas que son insignificantes" dijo al respecto de la peor experiencia.

Foto: No Te Va Gustar / Twitter: @NTVGoficial