Gloria Rodríguez: "A veces pienso que para demostrar que son oposición van en contra de determinados beneficios"

La Senadora de la República estuvo en el programa Nueva Normalidad y se refirió al intento de derogación por el eventual referéndum contra la LUC referente al régimen de adopción.

En el inicio del diálogo, la senadora de la República se refirió a la presentación que se hace a menudo sobre ser la primera y única senadora afrodescendiente del país: "a mi me hicieron una nota de la CNN por este tema. Queda muy claro el racismo y la discriminación que hay en este país. Cuando me presentan como la primera senadora negra es realmente un país que le cuesta aceptar al diferente, si bien el país se ha caracterizado por su democracia, le da muy pocas oportunidades. A mi no me ofende para nada ser afrodescendiente, al contrario. A mi me preocupa y me ocupa el tema del racismo, yo trabajo mucho en el tema de la discriminación. Somos todos diferentes y no todos tenemos las mismas oportunidades".

"Yo no voy a negar que en estos últimos años mi situación económica ha mejorado, pero yo soy una mujer pobre, una mujer que se formó desde abajo. No vengo de una familia que le sobra todo, mi madre era empleada doméstica" agregó.

Con respecto a la reforma planteada por la Ley de Urgente Consideración entorno a las adopciones en los centros de INAU, aseguró que los centros son "un organismo en el cual nosotros hace mucho estamos trabajando. He trabajado con ellos muchísimo desde la sociedad civil, me preocupa enormemente la situación de los niños, las niñas y los adolescentes, son los que menos contemplamos siempre, nos rasgamos las vestiduras con los viejos y los niños pero siempre quedan de lado".

"Uno de los temas que a nosotros nos ha preocupado siempre y nos hemos ocupado, es que a través de la LUC se ha modificado el proceso de las adopciones, y eso no es menor. Hoy por hoy en un plazo de 18 meses ya debemos de tener toda la valoración y evaluación para que los futuros padres puedan tener toda su documentación en forma y poder brindarle esa protección a tantos niños que hoy están esperando ser adoptados" agregó.

"Hay niños en el Hospital Pereira Rosell que no están enfermos, están esperando ser adoptados. Estamos hablando de aproximadamente 400 niños esperando una familia y en condiciones de ser adoptados y 2700 internados" explicó entorno a este tema.

"Hoy por hoy todos tenemos el derecho a adoptar y no solo gente de Montevideo, hoy se puede adoptar estando en el interior, no es necesario venir a la capital, eso es un avance, tenemos que decirlo. Hoy el concepto de familia ha cambiado, nos tenemos que adaptar y hay que adaptarlo" sentenció.

Con respecto a la recolección de firmas para derogar artículos de la LUC referentes al régimen de adopción con un referéndum, dijo: "acá se va a realizar el seguimiento y el procedimiento que corresponde. A veces pienso que para demostrar que son oposición van en contra de determinados beneficios. Los técnicos van a trabajar, los jueces se van a regir por los informes técnicos, claro que hay casos que se agilizan".

"Ya se ven varios resultados de cuantos niños fueron adoptados en 2020, fueron adoptados 105, más de la mitad en Montevideo, 62 fueron en la franja de 0 a 2 años. Hay que dejar los enfrentamientos políticos, tenemos que mirar a quien más nos necesitan, después nadie se hace cargo de esos gurises cuando salen con 18 años. Hay muchos gurises que no van a ser adoptados y están ahí con 14 años, para eso se está trabajando con las intendencias para buscar una salida laboral para cuando salgan. Muchos niños llegan a los 18 años sin haber vivido en familia" añadió.

"Soy una aliada de estas causas y siendo diputada lo voté, voté la ley trans y fui muy criticada. Voté convencida, no voy en contra de mis convicciones, considero que hay grupos o sectores de nuestra sociedad que han sido vulnerados. Nadie es vulnerable, nuestros derechos fueron vulnerados, el discriminar es vulnerar" sentenció