Silva explicó por qué está de acuerdo con suspender la presencialidad: "El ingreso de la nueva cepa cambió la realidad"

El presidente del Codicen dijo que seguirá defendiendo que las clases sean presenciales, pero aseguró que la información que se presentó en el Consejo de Ministros fue convincente respecto a la necesidad de cambiar la estrategia

Tras la suspensión de la presencialidad en las clases, el presidente del Cociden, Robert Silva, explicó que la mayor tasa de contagios en niños y el ingreso de la variante P1 al país fueron temas que pesaron y se analizaron en la mesa del Consejo de Ministros del pasado lunes.

Consultado sobre su afirmación anterior a la reunión del gabinete respecto de que defendería la presencialidad, Silva explicó: "yo me enteré de cosas en esa reunión, se estaban procesando cosas a partir de estudios que se estaban realizando de una situación que de la semana anterior a esta cambió radicalmente. El ingreso de esta cepa cambió la realidad, es otra".

El jerarca aseguró que continuará "peleando por la presencialidad", pero destacó que "no puede darse contra la realidad".

Por otra parte, Silva se refirió a la situación de los comedores escolares y aseguró que "había previsión, pero que se dio una situación extraordinaria".

Los tickets correspondientes a semana de turismo estaban distribuidos y estaba previsto para el lunes de turismo de las asignaciones de las prestaciones, lo que finalmente se logró adelantar para este viernes, agregó.

Silva recalcó además que cuando hay paro y cierran las escuelas no funcionan los comedores. "Si no hay maestros y funcionarios, no hay comedor. Ha pasado", dijo y llamó a pensar en un sistema de guardias.

Aquí la entrevista completa.