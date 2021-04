"Todo el mundo cree que sabe qué es la burbuja y eso es lo más peligroso"

El psicólogo Roberto Balaguer explicó claramente qué es la burbuja que se debe respetar para evitar los contagios de covid-19 y enfatizó: no importa si es familiar o amigo, importa si es conviviente

La recomendación oficial pasó del "Quedate en casa" al "Quedate en tu burbuja" y, según advirtió el psicólogo Roberto Balaguer en Al Pan Pan, muchas personas no han comprendido cabalmente qué es la burbuja.

"Las burbujas se extienden y lo que para uno es burbuja es un mar de espuma", afirmó.

Balaguer dijo que lo básico es que la gente que forma parte de una burbuja solo está en contacto entre sí. "No importa si es uno o dos, no importa si es familiar, conocido o desconocido", señaló.

"Mucha gente piensa: es mi hermana, mi madre, es mi burbuja. Pero no, forman parte de la familia, no de la burbuja. La burbuja es la gente con la que se convive y no tiene contacto con otros (...). No importa si es familiar, amigo, si lo conocés hace 40 años o no lo conocés.", recalcó.

