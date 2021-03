Desde este lunes, personas entre 71 y 79 años se podrán registrar en lista de espera para vacunas de Pfizer

Con la apertura de la agenda a personas entre 18 y 70 años y el cambio en el sistema se concretaron casi un millón de inscripciones

El ingeniero Nicolás Jodal, CEO de Genexus, dijo en Informativo Sarandí que en las últimas horas se registró casi un millón de personas para vacunarse contra el covid-19, cuando en realidad los cupos eran casi 200.000.

"Los que no entraron (que no recibieron el mensaje de confirmación) quedan en lista de espera y ya no hay que volver a ingresar", explicó.

Quienes no tengan día y hora aún "no se tienen que volver a preocupar por nada. Cuando se van abriendo cupos se van asignando a las personas que están en la cola", agregó Jodal.

Los nuevos cupos se irán generando en la medida en que haya disponibilidad de vacunas, dijo. Estas van llegando al país en tandas, con frecuencia semanal.

Además, dijo Jodal que este lunes se abre la posibilidad de agendarse para las personas de entre 71 y 79 años y especificó: "a estas personas de 71 a 79 las vamos a registrar, pero todavía no hay cupos. Van a quedar en la lista y a medida que lleguen las vacunas de Pfizer les vamos a dar día y hora".