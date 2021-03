Miguel Ángel Cufós: Su vida, los errores y la vuelta de Karibe con K

Uno de los líderes de la banda líder de la música tropical uruguaya visitó los estudios de Sarandí en el programa Nueva Normalidad, donde habló de todo.

En el inicio de la charla, "El Ángel de la Plena" se refirió a cómo Karibe Con K se ha instalado en el públio a pesar de los años: "nos llena de orgullo no haber pasado sin pena ni gloria. Hoy me paran en la calle y me dicen que se han casado con canciones mías".

"En la época de Karibe no podía andar por la calle y yo era muy vergonzoso" agregó Cufós sobre la repercusión que generaba Karibe.

Con respecto al vínculo con las drogas, dijo: "en esas épocas consumimos pero 'normal', como un botija se fuma hoy un porro. Cosas de guri pelotudo, que no están bien, pero que pasaron. No traficamos, ni vendimos. Fue una cosa de gurises".

En cuanto a la generación de dinero, aseguró: "gasté mucha plata. A mi vieja le compré todo lo que pude. Me gaste toda la plata que tuve. No guarde nada. Cerca de USD 100.000, hoy pienso que estuve mal".