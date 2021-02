Eliana Dide: "Me estoy reinventando todo el tiempo"

La conductora radial y televisiva visitó los estudios de Sarandí, donde se refirió a su carrera dentro del periodismo deportivo y su paso por MasterChef.

"Ahora hay una apertura mucho más grande. El ambiente del fútbol está a la vista que es machista, de todas formas no es igual a la apertura que hay para los hombres" comenzó diciendo la conductora del programa televisivo y radial "Oro y Carbón".

Ante la consulta de que le gustaría de cara al futuro, dijo: "me gusta la comunicación. A veces me frustro, es una remada estar en los medios de comunicación, es difícil, hay un montón de gente para trabajar y es un medio chico. A mi me encantaría seguir, hice producción de cine, dentro de lo que es la comunicación me ramifique por varios lados, si no estoy con un tema, me voy a otro"

"Me encantaría hacer un programa de entrevistas, de entretenimiento, no solo deportivo, bien distendido" confesó sobre su deseo personal.