La Tregua de Navidad en la Primera Guerra Mundial

El lado humano de un conflicto bélico

Existió un momento en la Primera Guerra Mundial donde el espíritu navideño fue más fuerte que las órdenes de ataque de los superiores.

Se trató de una tregua que comenzó en la tardecita del 24 de diciembre de 1914 en el frente occidental entre soldados alemanes e ingleses, a espaldas de sus respectivos comandantes.

Existieron villancicos, regalos, fútbol y, sobre todo, un poco de paz en el medio de una cruenta guerra.

Foto: By Robson Harold B - This is photograph Q 50719 from the collections of the Imperial War Museums., Public Domain, Link