Lady Diana Spencer, la princesa que peleó contra su destino

Esta mujer que cautivó al planeta.

Dueña de una personalidad sencilla que contrastaba con la fastuosidad del contexto donde se presentaba: una de las realezas más rígidas del mundo. Pero desde allí supo hacer obra social de forma cálida y cercana.

Pero lamentablemente y por ese amor que le tenían, fue protagonista de uno de los momentos más tristes para el pueblo inglés.

Hoy vamos a repasar la vida de Diana Spencer.

La vida, de Lady Di…

Foto: By John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com from Laurel Maryland, USA (Archived link) - BEST ALL-TIME DIANA! (Archived link), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85061623