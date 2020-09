Andrés Ojeda: "Ningún candidato del Frente Amplio vive de Avenida Italia al norte"

El candidato suplente de Laura Raffo por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, visitó Las Cosas en su Sitio en la recta final de la campaña por las elecciones departamentales y respondió a las críticas del expresidente José Mujica de las últimas horas.

"Me preocupa que ninguno de los candidatos del Frente Amplio le haya dado relevancia. Martínez y Cosse eligieron no contestar y Villar dijo que era una forma de debatir. Yo creo que no", sostuvo.

Ojeda opinó además que Álvaro Villar no es un candidato con el perfil acostumbrado del MPP y recalcó que "ningún candidato del Frente Amplio vive de Avenida Italia al norte y ninguno vive lejos del agua".

Por otra parte, sobre la marcha de la coalición multicolor, Ojeda dijo que espera que el ahora excanciller Ernesto Talvi reconsidere su decisión y vuelva a la política activa.