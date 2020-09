Lust: Manini puso todo en la balanza y priorizó la vida política, ya que se lo acusa de un delito menor

El legislador asegura que el fiscal Morosoli no es imparcial y que, si bien el excomandante del Ejército demoró la comunicación a sus superiores, también lo hizo Toma y fue protegido.

El diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust aseguró que la decisión de Guido Manini Ríos de no votar su desafuero no afectará al partido, porque sus electores no tienen como tema prioritario los derechos humanos violados en la dictadura.

Entrevistado en Informativo Sarandí, Lust sostuvo que Manini puso todo en la balanza y priorizó la vida política, ya que se lo acusa de un delito menor.

Además, el diputado señaló que el fiscal Rodrigo Morosoli no es imparcial.

"En el expediente que yo vi se demoró la comunicación de Manini Ríos a sus superiores, pero ese delito también lo cometió el secretario de la Presidencia, Miguel Angel Toma, por lo que hubo una protección por parte del fiscal", enfatizó.