Álvaro Villar: "Ya van cinco supuestas denuncias y se demostró que ninguna era real"

El candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo llamó la atención con que esto se plantee a un mes da las elecciones y cuando él lanza su programa relacionado al transporte.

El diario El País informó este viernes que el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió denunciar ante la Fiscalía General de la Nación una serie de hechos con “apariencia delictiva” durante la gestión de Álvaro Villar al frente del Hospital Maciel.

Entrevistado en Informativo Sarandí, Villar dijo que leyó la nota, que se suma a "supuestas denuncias que están apareciendo a un mes de las elecciones, que no aparecieron en ocho años de gestión".

"Por lo que yo vi es habría pasado tal cosa, parece tal otra, habla de no acceso a información. (...) Mientras esto sean supuestas cosas y no haya una denuncia clara, yo preferiría de esto no hablar y seguir hablando de lo que ahora importa analizar, que son las propuestas que estamos haciendo", recalcó Villar.

El candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio enfatizó en que él no fue citado en ningún caso por alguno de los temas que han surgido en los últimos días. "Ya van cinco supuestas denuncias y se demostró que ninguna era verdad", apuntó.

Villar declinó analizar en detalle los puntos incluidos en esta "supuesta denuncia" que publica El País y aseguró que, en caso de que sea presentada ante Fiscalía, lo hará. De todos modos, aseguró que la Lotería del Maciel sí tenía una rendición de cuentas y que no había ningún arquitecto que cobrara tres salarios.

Por otra parte, Villar explicó los detalles de su propuesta de movilidad, que incluye un tranvía por 18 de julio hasta el Parque Batlle, un sistema de transporte rápido por Metrobus eléctrico en Avenida Italia y 8 de octubre y el uso del Ferrocarril Central para transporte de pasajeros.

"Si logramos involucrar a las empresas en esto, este proyecto es viable económicamente", afirmó y explicó que el costo de la primera etapa sería de 500 millones de dólares. "Es un monto accesible desde el punto de vista de las obras de la ciudad y financiable a través de organismos internacionales", aseguró.

Aquí la entrevista.