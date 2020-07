Colorados aspiran a "ámbitos más colectivos" para toma de decisiones de gobierno

Así como Sanguinetti, el senador Peña recalcó que el Partido Nacional debe asumir que el gobierno es multicolor.

El senador del Partido Colorado Adrián Peña dijo que, en la medida que vaya avanzando el gobierno, será necesario un manejo más colectivo de los temas importantes por parte del presidente Luis Lacalle Pou con el Partido Colorado.

Entrevistado en Informativo Sarandí, Peña opinó que lo dicho por Julio María Sanguinetti respecto a que el Partido Nacional debe asumir que este no es un gobierno blanco sino uno multicolor, es un recordatorio y es el pensar de todo el partido.

Sobre su nombramiento al frente del Ministerio de Ambiente, Peña aseguró que es casi un hecho y falta ajustar su salida del Senado en un momento tan importante como es el tratamiento del Presupuesto.

Por otro lado, señaló que es una posibilidad que Ernesto Talvi decida “jugar desde otro lugar” y no asuma su banca en el Senado.

El senador dijo que le sorprendió la decisión del Frente Amplio de no votar la venia de Washington Abdala en la OEA. Me consta que parte del Frente lo quiere votar y parte no, afirmó.