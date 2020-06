Importación de carne sigue en aumento ante falta de competitividad de frigoríficos locales

El delegado de la industria en INAC admitió que el sector está perdiendo pie de forma acelerada frente a los competidores.

“Vemos con preocupación la importación de carne”, comentó en Agronegocios Sarandí el Ing. Agr. Daniel de Mattos, asesor del directorio del frigorífico BPU-NH Foods y delegado de la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay (Adifu), en la junta directiva del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

“No decimos que haya que regular nada, es nuestra falta de competitividad la que hace que entren productos más baratos de otros lados, no solamente de carne vacuna, sino también se da sustitución de proteínas, la gente está comiendo más pollo y más cerdo”, agregó.

El representante de la industria repasó que en el último trimestre de 2019 se venía en una senda de buenos negocios por la carne en el mercado internacional, fundamentalmente en China. Pero luego, ese país renegoció contratos que se habían firmado en octubre, y se mantuvo en esa postura hasta fines de marzo.

Esta situación hizo que en el primer trimestre del año cayeran de forma sustancial las exportaciones de Uruguay, tanto en volumen como en precios.

“Hasta hoy China no ha logrado recuperarse, no retomó los niveles de consumo, y está muy errática en las compras, sobre todo de Uruguay.

Estamos en una situación de indefinición de la demanda en los próximos meses, y de los niveles de precios que van a estar pagando”, comentó.

Sin embargo, no bajaron las compras chinas en Brasil y Argentina, “que están exportando volúmenes muy importantes a todos los mercados, y en especial a China, a precios con los que nos resulta muy difícil competir”, afirmó De Mattos.

Aseguró que “Uruguay ha perdido ventajas comparativas y competitivas frente a otros exportadores en los principales mercados. Estamos en un momento en que hay que sacudirse la modorra y aceptar que, si seguimos en estas condiciones, Brasil nos superará en competitividad en todos los mercados, porque también tiene acceso a Estados Unidos”.

Condiciones de acceso

Por otra parte, dijo que “no podemos seguir teniendo las mismas condiciones de acceso que tenemos hasta el momento. Tanto en las exigencias hacia adentro de la cadena, como en las barreras arancelarias o no arancelarias”.

Dijo que “tenemos que renegociar los certificados sanitarios con los principales mercados”, y se refirió a conceptos que figuran en los protocolos, como el hecho de que los animales deben ser nacidos y criados en Uruguay.

“Para que Uruguay vuelva a ser competitivo, como lo era hasta hace un par de años, debe romper paradigmas, repensar su forma de competir, y tratar de recuperar ese posicionamiento. Deberíamos renegociar el protocolo de acceso a China, a la Unión Europea y a todos los mercados”, sostuvo.

Importación de ganado para faena

El integrante de BPU NH-Foods consideró que “tomando los recaudos necesarios, debería ingresar ganado para faenarse en Uruguay. No debería de existir ningún tipo de impedimento para que eso pase. De hecho, en Norteamérica pasa, tanto en la frontera de Estados Unidos con Canadá, como en la de Estados Unidos con México. Pasa en todos los países de Europa, al este y oeste, y también pasa en Asia”.

Reclamó que se den estas discusiones “porque tenemos que volver a ser competitivos. La consecuencia de no moverse y de no generar nuevas oportunidades es que no nos acercaremos rápidamente a esos niveles de precios de los países de la región, porque no existe otra forma de competir. A eso me refiero, cuando digo que Uruguay está perdiendo pie de forma acelerada frente a sus competidores”.

Informó que en la reciente junta de INAC “planteamos que se volviera a poner sobre la mesa los protocolos de exportación de animales en pie. Es una discusión que hay que darla rápidamente, reglamentar, y desde ahí empezar a pensar en otro tipo de negociación con los mercados de China”.

Sudeste Asiático

Consultado sobre los mercados del Sudeste Asiático, a los que Uruguay aún no está habilitado a exportar carne, respondió que “son atractivos, no tienen aranceles muy duros, y hay que pensar en acceder a ellos lo antes posible”.

Planteó que está el camino arancelario, de mejorar las condiciones de acceso, y el de abrir nuevos mercados.

Señaló que NH Foods solicitó al Poder Ejecutivo que se trabaje con el Sudeste Asiático, “porque es uno de los mercados más atractivos. Creo que se están internalizando en toda la cadena las necesidades de empezar a discutir esos temas”.

Situación financiera de la industria

El delegado de Adifu en INAC aseguró que la industria frigorífica “viene de un par de años muy complicados, cualquiera puede acceder a los indicadores que publica INAC u otras instituciones o empresas. Esta situación se agudizó con la aparición del Covid y está complicando bastante el accionar”.

Agregó que “hay muchísima incertidumbre, una alta proporción de cortes que no tienen comercialización fluida y muchas veces van a parar a stock. Esto no solo genera complicaciones financieras, sino para seguir sosteniendo un flujo de negocios continuos”.

Señaló que “lo peor de toda esta situación es que no sabemos cuándo termina. Tenemos señales de que Europa se empezaría a reactivar en junio, pero los stocks todavía son altos. En el último cupo 481 quedó mucha carne en la aduana, para entrar, y se congeló. Existe todavía muchas cosas que no las tenemos calibradas, y que empezarán a pegar en los próximos dos o tres meses”.

Dijo que a todo esto se suma que “no hay una disponibilidad de haciendas muy abundante. Esto es consecuencia de una serie de factores que interaccionan, como la exportación de ganado en pie, la menor demanda, la situación de costos que tiene que afrontar la industria y toda la cadena. Esto se empezó a complicar hace un tiempo, y se ha profundizado últimamente”.

Consultado sobre la posibilidad de que INAC invierta en plantas de faena en zonas del país donde no llega carne de plantas habilitadas, respondió que “hay industrias instaladas en todo el país, de todos los tamaños y niveles, para proveer el producto. Uruguay no es tan grande, y no está dentro de los cometidos o funciones del INAC meterse en la inversión y gestión de plantas frigoríficas”.

Agregó que “INAC está trabajando en actualizar los relevamientos que se habían hecho hace un tiempo, de acuerdo a las necesidades analizar la situación y proponer soluciones”.

