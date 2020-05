Carlos Loaiza: “No se puede pedir alegremente aumentar impuestos”

Para el experto, la recuperación puede requerir medidas tributarias pero no pueden afectar la inversión.

Carlos Loaiza, socio de Garrigues en Latinoamérica, analizó el universo de los impuestos antes, durante y después de la pandemia. En ese sentido, y respecto a la reactivación económica, dijo que “más que en el día después, hay que pensar en un durante e ir acumulando pasos.

Loaiza dijo que "Uruguay está por encima del promedio de América Latina en presión fiscal y cerca de la OCDE”, por lo que “no se puede pedir alegremente aumentar impuestos. La recuperación puede requerir medidas tributarias pero no pueden afectar la inversión".

Por otro lado, el experto en tributación dijo que "Uruguay hubiera podido entrar a la OCDE, pero no se dieron pasos decididos en ese sentido". "Pero no me gusta pensar en cosas que pudieron ser. Uruguay tiene otros activos para atraer la inversión”, agregó Loaiza.