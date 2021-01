Javier De Haedo: "Acá no hay magia, el bolsillo no se va a recuperar este año"

El economista dijo que reducir el déficit en el primer año de gobierno sin aumentar impuestos, mediante la contención del gasto, parece lejano

El Ec. Javier De Haedo, analizó la marcha de la economía en tiempos de pandemia, y las perspectivas para Uruguay.

De Haedo planteó que, como había anticipado, algunas proyecciones del gobierno eran optimistas, aunque aclaró que ese desvío, no tiene porque alejarlo de la ruta planteada.

De todos modos, agregó que, por lo menos en el primer año de gobierno, el camino planteado en la campaña para reducir el déficit, sin aumentar impuestos, mediante la contención del gasto, parece lejano. "La promesa no era sólo no aumentar impuestos, sino también reducir el déficit con un ahorro de U$S 900 millones".

Añadió que 2021 será un año decisivo para el resto del período de gobierno, y que si no avanza en las reformas planteadas y se baja el gasto, se va a hacer "lo que quiere el Frente Amplio"

Por otra parte, se refirió al Presidente de Cabildo Abierto, y Senador, Guillermo Domenech. "Este hombre no sabe nada. Astori podría darle clases" dijo Javier de Haedo, sobre los dichos de Domenech a BUSQUEDA dónde llama a derribar los mitos de la inversión extranjera y el libre comercio. "Confirma que Cabildo Abierto se parece al peronismo" agregó el economista.